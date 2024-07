Diego de Almeida Pereira foi acusado pelo assassinato de Carlos Monteiro - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/07/2024 12:45 | Atualizado 02/07/2024 12:47

São Paulo - O Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta terça-feira (2), Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, por ter matado o empresário Carlos Monteiro, de 58 anos, mais conhecido como Nenê, em um bar da capital paulista. O assassinato ocorreu através de golpes com um canivete.

O caso aconteceu no bairro Saúde, na Zona Sul da cidade, no estabelecimento que a vítima era dono. O acusado está preso desde o último dia 15, data do crime. No texto da decisão do MP, o órgão destaca que a violência aconteceu por motivo "fútil".

"Por intermédio da Promotoria do I Tribunal do Júri da Capital, o MPSP denunciou um homem que matou com golpes de canivete o dono de um bar situado no bairro da Saúde". "A Promotoria destaca que o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando o desprezo pela vida humana", dizia um trecho da nota.



Arma usada no crime foi apreendida pela polícia Divulgação/Polícia Civil

O ocorrido

Carlos Monteiro estava em seu bar quando percebeu que Diego, que até aquele momento era apenas um desconhecido, estava alcoolizado e incomodando os outros clientes, e até teria assediado uma mulher. O dono do bar foi atingido com os golpes do canivete quando tentava colocar o acusado para fora.

Em seguida, o agressor foi contido e desarmado por pessoas que estavam no local. Policiais militares foram acionados, mas quando chegaram ao estabelecimento a vítima já estava sem vida.

Nas redes sociais, algumas pessoas demonstraram tristeza pelo ocorrido. Uma pessoa afirmou, por meio de uma publicação em seu Instagram, que o amigo perdeu a vida após tentar apartar uma briga e sempre sonhou em ter um bar de rock. Uma mensagem no perfil do bar expressou o luto pela morte do seu proprietário. "Para sempre em nossos corações, você jamais será esquecido. Descanse em paz, Nenê", diz o texto.

Carlos Monteiro, de 58 anos, foi assassinato em seu próprio bar Reprodução/Facebook