Alicia Muller, estudante da USP, foi condenada por oito estelionatos - Reprodução

Publicado 02/07/2024 15:42





Além da pena de prisão, a decisão judicial determinou que Alicia pague uma indenização às dezenas de colegas prejudicados, no valor correspondente ao prejuízo causado. A decisão em primeira instância cabe recurso. Alicia Dudy Muller Veiga, de 26 anos, estudante de Medicina , foi condenada pela Justiça de São Paulo por estelionato, após desviar aproximadamente R$ 927 mil destinados à festa de formatura de sua turma na USP, ocorrida no final de 2022. A sentença foi proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal da Capital e estabeleceu cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por ter praticado o crime de forma continuada em oito ocasiões.Além da pena de prisão, a decisão judicial determinou que Alicia pague uma indenização às dezenas de colegas prejudicados, no valor correspondente ao prejuízo causado. A decisão em primeira instância cabe recurso.

“A ré se prevaleceu de sua condição de presidente da comissão de formatura para engendrar um plano destinado a se apossar do produto arrecadado ao longo de meses, com a contribuição de dezenas de colegas, a fim de obter lucro para si com a aplicação especulativa daquele capital. Traiu a confiança de seus pares, desviando recursos que pertenciam aos colegas de turma (o que revela maior opróbio do que a prática de estelionato contra vítima a quem não se conhece), quando as vítimas não atuavam movidas pela própria cupidez”, apontou o juiz Paulo Eduardo Balbone ao fixar a pena.

Segundo a denúncia, a estudante, que ocupava o cargo de presidente da comissão de formatura, redirecionou os pagamentos dos alunos para sua própria conta bancária, sem o conhecimento dos demais membros da turma. A investigação revelou que o dinheiro desviado foi utilizado pela ré para benefício pessoal, incluindo a compra de celular e relógio, aluguel de veículo, despesas com hospedagem e investimentos financeiros.