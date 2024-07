Lewandowski diz que a 'segurança pública deixou de ser um problema local para tornar-se uma questão nacional' - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/07/2024

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), pretende enviar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para dar à União a competência de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Na prática, o governo federal passa a ter a prerrogativa de estabelecer diretrizes de uma política nacional de segurança única a ser seguida por todos os Estados - hoje com relativa autonomia aos governadores.

Em artigo escrito ao portal jurídico Conjur, Lewandowski diz que a "segurança pública deixou de ser um problema local para tornar-se uma questão nacional, considerada a criminalidade organizada, cuja atuação transcende as fronteiras estaduais e até mesmo as do próprio país". Segundo o ministro, "seu enfrentamento exige um planejamento estratégico capitaneado pelo governo central".

O ministro defende incluir uma emenda ao artigo 144 da Constituição Federal, que trata sobre as funções, competências e subordinações de cada instituição de segurança pública: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias penais federal, estaduais e distrital".

A emenda de Lewandowski daria a União o poder de editar normas de segurança pública e sistema prisional a serem seguidas por estas instituições citadas no artigo 144, incluindo as polícias militares e civis sob o comando dos Estados.

Outro ponto defendido pelo ministro da Justiça é que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possa cumprir um papel de polícia ostensiva, hoje destinado às polícias militares dos Estados. A Constituição prevê que a PRF "destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais". A emenda alteraria este trecho.

Lewandowski argumenta que a PRF tem sido requisitada "com uma frequência cada vez maior a dar apoio aos agentes de segurança locais, não raro extrapolando sua missão constitucional". Para o ministro, a PRF tem agentes, veículos, armamentos e equipamentos suficientes para "reprimir crimes cometidos em áreas de seu interesse e a prestar auxílio aos entes federados, de forma emergencial e temporária".

Ao tratar sobre alterações ou acréscimos de funções à Polícia Federal, Lewandowski é mais cuidadoso. Relembra que a PF "enfrenta limitações no combate à criminalidade organizada", mas que "conviria" que a PF assumisse a responsabilidade de investigar e reprimir as fações criminosas.

Para conter possíveis insatisfações dentro da instituição, o ministro sugere que seja criado um Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária "em benefício dos três níveis político-administrativos da federação, vedando-se o seu contingenciamento". Os órgãos teriam mais dinheiro disponível para a manutenção das novas atribuições sugeridas por Lewandowski.

Proposta sob análise

A proposta de emenda à Constituição está sob análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após uma série de derrotas no Congresso e prevendo resistências dos governadores em perder parte da autonomia sobre a política de segurança público nos Estados, o petista pretende, como mostrou o Estadão, convidar chefes do Executivo estadual para debater proposta que redefine o papel do governo federal e dos Estados no combate à criminalidade.

Para Lula, o governo vai enfrentar "a recusa de muitos governadores", porque, segundo ele, "muitos reclamam da segurança pública, mas não querem abrir mão do controle da Polícia Civil e da Polícia Militar". "Nós não queremos ter ingerência", disse Lula. "O que nós queremos saber é o seguinte: é necessário o governo federal participar?", questionou em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), nesta terça-feira, 2.

O petista também disse considerar que os Estados, sozinhos, não dão conta da segurança pública."Eu sou favorável que a gente tenha mais Polícia Federal, que a gente possa participar mais do processo de segurança, sobretudo no combate ao crime organizado, ao narcotráfico, nas facções, porque hoje tomou conta do Brasil", disse.