Suspeito, de 20 anos, irá responder por estupro de vulnerável Divulgação / PCAM

Publicado 03/07/2024 09:36

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), cumpriu, na segunda feira (1º), mandado de prisão preventiva de um homem, 20, por estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.



De acordo com a delegada Mayara Magna, da 50ª DIP, as investigações iniciaram após a vítima relatar ao Conselho Tutelar, durante uma palestra na escola, que teria sido vítima de abuso sexual.



“A criança ficava sob os cuidados da família do homem, quando o pai dela saía para trabalhar. Ele se aproveitava da ausência dos familiares para cometer o crime”, explicou.

De acordo com a delegada, durante a oitiva o infrator confessou que teria abusado sexualmente da vítima. O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.