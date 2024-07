Golpista se passava por Arnold Schwarzenegger - Mario Tama/AFP

Publicado 03/07/2024 11:05 | Atualizado 03/07/2024 11:31

Uma mulher, de 74 anos, perdeu R$ 238 mil acreditando que estava emprestando este valor para ajudar o ator Arnold Schwarzenegger. A aposentada, que mora no litoral paulista, entrou com uma ação para tentar reaver o dinheiro.

Através de uma rede social, o golpista disse à vítima que estava "passando necessidade" e pediu ajuda financeira. A mulher teria se comovido com a história do falso Arnold e feito diversas transferências para o criminoso.

O valor total foi repassado em 13 transferências realizadas para 12 contas diferentes, entre novembro de 2020 e junho de 2022. O golpista garantia que iria receber o dinheiro de uma empresa especializada em transportes chamada Brinks e que a idosa iria ser recompensada pela ajuda financeira.

Perda de casa

A mulher e o marido, de 79 anos, chegaram a assinar o contrato de compra de uma casa, em março de 2022, pensando no valor que iriam receber de quem acreditavam ser Arnold Schwarzenegger.



No entanto, como não receberam o valor, os dois se tornaram alvo de um processo de reintegração de posse e teve que deixar o imóvel.

"Estou vendo que você e a Brinks são tudo mentira... pura bandidagem, vou no FBI, agora já é demais", escreveu a mulher em uma das mensagens enviadas ao golpista.

Trecho do diálogo entre a idoso e o golpista Reprodução

"Os requeridos, no momento da celebração do contrato, possuíam em mente um valor alto a receber em dólar", disse a advogada Ariele Santos, em declaração à Justiça. "Essa 'esperança' decorreu de um golpe sofrido pelos requeridos, que venderam sua casa, carro, fizeram empréstimos e perderam tudo que tinham, até mesmo o respeito dos seus filhos que não mais conversam com eles".