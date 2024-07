Prisão da suspeita de maus-tratos aconteceu na terça-feira (2) - Divulgação / PCMG

03/07/2024

Uma apuração de denúncia de maus-tratos contra duas idosas, de 67 e 78 anos, em Ipatinga, Vale do Rio Doce, Minas Gerais, resultou na prisão preventiva de uma mulher, de 41, na terça-feira (2), durante a operação Virtude. A investigada é filha adotiva da senhora de 78 anos, e esta era tutora da outra vítima, que morreu em consequência dos maus-tratos. Indiciada, a suspeita poderá responder pelo crime previsto no Estatuto do Idoso com incidência na Lei Maria da Penha.



Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a vítima de 67 anos estava em condições precárias, pois a tutora, a idosa de 78, não estaria conseguindo suprir os cuidados básicos de higiene e alimentação após passar por uma cirurgia. De acordo com a investigação, a suspeita estaria impedindo o acesso de familiares a dupla e deixando de tomar providências.



A polícia ainda informa que a idosa de 67 anos se encontrava com feridas em razão da falta de higiene, por ficar vários dias com a mesma fralda, e pessoas próximas pediram à suspeita para levá-la a fim de cuidar dos machucados, o que foi negado. O atendimento só aconteceu após os ferimentos necrosarem e os vizinhos levarem a mulher para um hospital próximo. Na unidade, a investigada teria restringido as visitas e deixado a paciente sem acompanhante.



Conforme laudo pericial, a vítima morreu, em abril deste ano em decorrência dos maus-tratos. Sobre a mãe adotiva, a equipe policial constatou na terça-feira que a idosa se encontrava na casa de parentes em outra cidade da região.



A PCMG indiciou a investigada e pediu a prisão preventiva, devido à morte de uma das vítimas e a segunda continuar sob os cuidados da suspeita, a qual impedia a entrada de outras pessoas, de familiares e de profissionais da área de saúde, colocando em risco a vida da idosa. A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional.



Operação Virtude



A operação Virtude 2024 está em andamento em âmbito nacional e visa ações de combate à violência contra a pessoa idosa – tanto a que ocorre de forma visível, como lesões e mortes, e invisível, que, embora não machucam o corpo, provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo.