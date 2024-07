Benedita da Silva é coordenadora-geral da bancada feminina da Câmara dos Deputados - Divulgação

Benedita da Silva é coordenadora-geral da bancada feminina da Câmara dos DeputadosDivulgação

Publicado 03/07/2024 11:53

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) causou indignação ao chamar a também deputada Benedita da Silva (PT-RJ) de "Chica da Silva" durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta terça-feira (2). A fala aconteceu após a parlamentar se queixar de não ter sido autorizada a discursar na primeira reunião de mulheres parlamentares dos países que integram o G-20, evento realizado em Maceió (AL).

"Eu não vou ter poder de fala. Eu não vou falar porque provavelmente... não sei por que que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva que vai falar", disse a parlamentar do PL. Francisca da Silva foi uma escrava alforriada que se tornou uma das mulheres mais poderosas do Arraial do Tijuco, atual município de Diamantina (MG), no século XVIII.



Benedita da Silva é coordenadora-geral da bancada feminina da Câmara e foi escolhida para discursar na abertura do evento. Em seu discurso, ela destacou que a Secretaria da Mulher da Câmara é um exemplo para outros países que querem ampliar a participação das mulheres na política.

"Não queremos ser mais. Tampouco permitiremos ser menos, ou menores. Essa reunião é fundamental para darmos início a um movimento global que nos fortaleça e proteja nossos direitos garantidos. Como mulheres parlamentares temos a missão de desafiar os estereótipos", disse a petista.

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), a parlamentar comentou a fala de Zambelli.

"As medidas necessárias já estão sendo tomadas. Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade e mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. E cheguei até aqui com respeito, trabalho e muita luta", escreveu.



O PT, partido de Benedita, também se manifestou por meio de nota. "Nossa solidariedade e apoio a nossa grande referência e exemplo de luta Benedita da Silva, que foi chamada de Chica da Silva pela deputada bolsonarista Carla Zambelli. Benedita tem uma trajetória política exemplar, principalmente na luta do povo preto. Racistas não passarão", diz o texto.



Carla Zambelli foi procurada por meio da assessoria de imprensa, mas não havia se posicionado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.



Fala causou indignação

Diversos políticos e entidades se posicionaram contra a declaração de Zambelli. O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, expressou solidariedade à parlamentar e lembrou a amizade de longa data.

"Minha amiga e companheira de muitas décadas. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro", ressaltou.

O deputado federal petista Lindbergh Farias (RJ) pediu punição e anunciou que o caso foi denunciado ao Conselho de Ética da Casa.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) expressou solidariedade. "Toda minha solidariedade à gigantesca deputada Benedita da Silva. Quando Carla Zambelli falou dela, não passou por sua cabeça o nome da mulher negra que está lá todos os dias, e cuja presença dignifica o Congresso literalmente desde quando a nossa constituição estava sendo escrita. O que passou pela cabeça dela foi a imagem de uma mulher negra, e se é Chica ou Benedita, tanto faz, pra ela todas são iguais", postou.

O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Vereadores do Rio, Edson Santos, classificou a comparação como "inaceitável e desrespeitosa".

"Benedita da Silva é uma figura pública de extrema importância para o nosso país, uma líder que dedicou sua vida à luta pelos direitos dos mais desfavorecidos e pela igualdade racial. Tal comparação é inaceitável e desrespeitosa, refletindo um preconceito histórico que precisa ser combatido com firmeza. A utilização do nome de Chica da Silva só reforça estereótipos racistas que devem ser extirpados da nossa sociedade", disse.

A primeira-dama Janja Lula da Silva lembrou o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, celebrado nesta terça-feira (3).

"Bené é uma inspiração para todas nós. Uma mulher que é sinônimo de força política e que, há décadas, é referência por sua luta pelos direitos das mulheres, da população negra e dos mais vulneráveis do nosso país. Seu tamanho e relevância são gigantes e estão marcados na história da democracia brasileira. A pequenês e o discurso racista da extrema direita nunca apagará isso. Neste Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, deixo aqui meu repúdio ao racismo e ao preconceito, e externo toda minha solidariedade e o meu afeto à minha madrinha", comentou.

* Com informação do Estadão Conteúdo