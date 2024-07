Governador de Goiás, Ronaldo Caiado - Reprodução/redes sociais

Governador de Goiás, Ronaldo CaiadoReprodução/redes sociais

Publicado 03/07/2024 13:46 | Atualizado 03/07/2024 13:46

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou nesta quarta-feira, 3, a ideia de o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sugerir uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre segurança pública, que deve definir o papel da União, dos Estados e dos municípios no tema. Na avaliação do gestor estadual, a proposta está desconectada e o governo federal tem que "coibir crimes" que são de sua "alçada", sem entrar nos outros entes federados.

"Me desculpe, mas o plano está desconectado da realidade hoje a se pensar em uma segurança pública. O governo federal tem a iniciativa de coibir crimes que são da alçada do governo federal, lavagem de dinheiro, narcotráfico, comércio de armas, tudo isso", disse o governador a jornalistas.

"Para você preparar isso tudo, ao invés de você querer interferir numa política de Brasília para dizer o que cada Estado tem que fazer, você devia se preocupar em fazer acordos internacionais com os países que são limítrofes conosco para poder fazer o combate capaz de poder ter consequência real ao narcotráfico e ao crime", acrescentou o governador

Na terça-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que deve convocar, em cerca de 15 dias, o ministro da Justiça para debater uma proposta para o tema com demais ministros e governadores de Estado. O chefe do Executivo federal, contudo, já reconheceu que a PEC deve ter resistência dos governadores de oposição.

Segundo Lula, "muitos governadores reclamam da segurança pública, mas não querem abrir mão do controle da Polícia Civil e da Polícia Militar". "Nós não queremos ter ingerência", disse Lula. "O que nós queremos saber é o seguinte: é necessário o governo federal participar?", questionou em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), ontem.

O ministro da Justiça enviou ao presidente um anteprojeto de PEC que dá mais poderes à União de atuar em segurança pública, uma área hoje com ação preponderante dos governos estaduais. A ideia da equipe de Lewandowski é permitir que a Polícia Federal possa ter ampliado as investigações no combate ao crime organizado. A PEC também dá ao governo federal capacidade para estabelecer diretrizes nacionais a serem seguidas por Estados e municípios nas atividades de segurança pública.