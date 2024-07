Influenciadora teria recebido aplicação de PMMA - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/07/2024 19:28

Aline Maria Ferreira, influenciadora goiana de 33 anos, morreu nesta terça-feira, 2, no DF, após procedimento estético para aumento dos glúteos.

A cirurgia foi realizada no dia 23 de junho em uma clínica de Goiânia. Segundo o marido, Aline começou a se sentir mal desde então até que, no dia 29 de junho, foi internada na UTI de hospital no Distrito Federal. O casal entrou em contato com a clínica assim que os sintomas começaram a aparecer, mas ouviram que era algo normal e que a influenciadora deveria tomar remédios para febre.

O procedimento feito, segundo o marido da vítima, foi de aplicação de PMMA, ou polimetilmetacrilato, substância frequentemente usada para preenchimentos faciais e corporais. Ela teria recebido 30ml em cada glúteo.



O PMMA pode, no entanto, causar reações inflamatórias, deformidades e até necrose do tecido onde o produto é injetado, segundo especialistas.



O marido da influencer disse que a dona da clínica negou ter aplicado a substância em Aline, e sim um um bioestimulador. Para ela, Aline poderia ter pegado uma infecção no lençol de casa, o que é considerado sem sentido na visão do homem, uma vez que em nenhum momento houve inflamação ou secreção no local da aplicação.