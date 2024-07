Chile: turista brasileira é espancada durante assalto e fica em estado grave - Reproduçaõ/Arquivo pessoal

Publicado 04/07/2024 18:23

A turista brasileira Maressa Nunes, de 31 anos, está de volta ao Brasil após ser espancada no Chile durante um assalto e vítima de tentativa de estupro . Ela, que ficou com o rosto desfigurado, chegou no Aeroporto de Maringá, cidade onde mora, na noite desta quarta-feira (3).

Maressa, que viajou com uma amiga ao país, reagiu ao assalto e teve fraturas na região do olho, no nariz, além de diversos hematomas e precisará passar por cirurgias para construção da face. Já a amiga da turista teve ferimentos leves. A sessão de violência só foi encerrada porque vizinhos escutaram os gritos de socorro e chamaram a polícia.

Antes de voltar para o Brasil, a turista foi entrevistada pelo programa 'Encontro', da TV Globo, onde contou mais detalhes sobre a tentativa de assalto. Segundo a brasileira, o episódio aconteceu após ela e a amiga pedirem comida por um aplicativo. Os homens se passaram por entregadores e forçaram a entrada no imóvel onde elas estavam.

"Eles realmente entraram sem se identificar. A gente abriu a porta tranquila. E quando o verdadeiro entregador chegou, os dois adentraram com as coordenadas desse outro bandido", contou.

"A minha expectativa é chegar ao Brasil, operar, poder me olhar com outros olhos, como eu me olhava", afirmou ela durante a entrevista. Maressa teve alta do hospital chileno nesta terça-feira (2).