Influenciadora teria recebido aplicação de PMMA - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/07/2024 18:18 | Atualizado 04/07/2024 18:21

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu um alerta após a morte a influenciadora Aline Maria Ferreira, 33 anos. A jovem veio a óbito depois de fazer um procedimento estético para aumentar os glúteos e a substância aplicada foi o polimetilmetacrilato (PMMA). Além disso, segundo a polícia, a profissional responsável pelo injeção do produto se apresentava como biomédica, porém não tinha habilitação na área

Após a repercussão do caso, a SBD "lamentou o óbito" e emitiu uma nota recomendando que "antes de realizar qualquer procedimento estético invasivo, é preciso certificar-se se o profissional escolhido é médico, habilitado e com situação regular no Conselho Regional de Medicina (CRM), evitando situações de risco decorrentes de possível atendimento por pessoas sem a devida qualificação e sem competência legal para tanto".

"Vale ressaltar que biomedicina e medicina são profissões distintas, ambas regulamentadas e com suas competências estabelecidas por lei", destacou a instituição.

Além disso, a SBD também frisou que "procedimentos que necessitam da utilização da substância PMMA devem ser indicados e realizados por médicos, pois podem produzir resultados imprevisíveis e indesejáveis, incluindo reações incuráveis e persistentes".

"O uso da substância pode causar reações imediatas ou em curto prazo, como: edemas locais, processos inflamatórios, reações alérgicas e formação de granuloma; e tardias, muitos anos após a realização da injeção", frisa o comunicado.

Por fim, a entidade destaca que " o PMMA não é recomendado para fins estéticos generalizados".

"Do ponto de vista da saúde pública, vale destacar que a prática da medicina e realização de tratamentos devem ser feitos em estabelecimentos de saúde, como consultórios médicos, clínicas e hospitais, locais onde é possível observar os quesitos de biossegurança dos procedimentos", ressalta a instituição.