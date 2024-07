Dona da clínica em Goiânia, Grazielly da Silva Barbosa, foi presa - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 04/07/2024 16:26

A dona da clínica estética em que a influenciadora Aline Maria Ferreira, 33 anos, fez um procedimento estético para aumento dos glúteos , foi presa nesta quinta-feira (4). Segundo a polícia, Grazielly da Silva Barbosa estava fazendo um atendimento de limpeza de pele no momento em que foi detida.

"Quando chegamos lá, verificamos que a dona da clínica estava em pleno atendimento. Havia um fluxo de pacientes entrando e saindo", informou a delegada Debora Melo ao G1.

Segundo as investigações, Aline realizou o pagamento de R$ 3 mil para fazer o procedimento. Ao todo, deveriam ter sido feitas três sessões de aplicação do polimetilmetacrilato (PMMA), mas a influencer morreu depois da primeira sessão.

Influenciadora teria recebido aplicação de PMMA Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a polícia, Grazielly se apresentava como biomédica. No entanto, a mulher nunca cursou biomedicina e não apresentou nenhum diploma de curso superior. Já a Vigilância Sanitária identificou que o local não tinha alvará sanitário ou profissional com habilitação técnica responsável.

Grazielly é investigada pelos crimes de exercício ilegal da medicina, execução de serviço de alta periculosidade e crime contra a relação de consumo por ao induzir os consumidores ao erro.