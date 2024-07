No momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo tinham o símbolo internacional de radiação ionizante - Reprodução

No momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo tinham o símbolo internacional de radiação ionizanteReprodução

Publicado 04/07/2024 20:00

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) informou, nesta quinta-feira (4), que um veículo transportando material radioativo foi roubado na cidade de São Paulo no último dia 1º, segunda-feira.



“Esclarecemos que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente. No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde”, disse o CNEN, em nota.



Radiação



No momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo tinham o símbolo internacional de radiação ionizante.



“Alertamos a população para, caso encontre o material radioativo, mantenha distância segura e contacte imediatamente a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763 e também a polícia”, diz.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo afirma que não tem informações sobre a ocorrência.