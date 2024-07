Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 05/07/2024 10:58 | Atualizado 05/07/2024 10:59

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que é possível que membros de facções criminosas do Brasil tenham chegado a Portugal. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 4, em entrevista coletiva a jornalistas na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa (PT).

"Todos os países enfrentam a criminalidade organizada, é possível que alguns integrantes de facções criminosas tenham vindo para Portugal, até pela facilidade da língua e acolhida tradicional que Portugal dá aos brasileiros", declarou.



O ministro não citou diretamente o Primeiro Comando da Capital (PCC), porém contou estar atento ao fenômeno e revelou que a Polícia Federal Especial está colaborando com as autoridades portuguesas.



Ele relatou que o Brasil não produz drogas, mas "lamentavelmente" é um "corredor de exportação de drogas" que chegam de outros países da América do Sul, além das opções sintéticas, que vêm dos Estados Unidos e da Europa. "De certa maneira encontram um canal de trânsito aqui por países amigos" pontua.