Investimento será para recuperação, melhoria, ampliação e exploração dos trechos rodoviários concedidos à empresaSecom/MT

Publicado 05/07/2024 12:27

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 430 milhões para investimentos da empresa Via Brasil MT-246 Concessionária de Rodovias que serão aportados em 233,2 quilômetros de rodovias no Estado de Mato Grosso.

O apoio, concedido na modalidade "Project Finance non Recourse", prevê R$ 280 milhões de crédito e R$ 150 milhões em debêntures, que somam 53% do total a ser investido pela concessionária nas rodovias MT-246, MT-343, MT-358 e MT-480. Os recursos serão destinados à recuperação, melhoria, ampliação e exploração dos trechos rodoviários concedidos à empresa.

"O BNDES integralizou 50% do valor total das debêntures emitidas Os outros 50% foram integralizados por investidores privados. O Banco também atuou na coordenação da emissão", informou o banco de fomento, em nota à imprensa.

O cronograma do projeto prevê a implantação, até setembro de 2029, de 66 km de acostamentos, 10,2 km de duplicações de faixas, 21 km de pistas marginais, 4,2 km de multivias, 32 dispositivos de interseção e 3 km de correção de traçado, além da recuperação do pavimento em toda a extensão concedida.

"Os investimentos abrangem itens financiáveis pelo BNDES, como máquinas, equipamentos, sistemas e obras civis, e não financiáveis, como desapropriações e despesas pré-operacionais", explicou o banco de fomento.

A expectativa é que as obras ampliem o fluxo de veículos de 4,8 milhões para 5,5 milhões por ano nos trechos em obras. O contrato de concessão com a Via Brasil MT-246 foi celebrado em 2021, com prazo de duração de 30 anos, lembra o banco.