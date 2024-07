Foram encontrados 400 tartarugas e quelênios, muitas enfraquecidas ou mortas - Divulgação / PC-AM

Foram encontrados 400 tartarugas e quelênios, muitas enfraquecidas ou mortasDivulgação / PC-AM

Publicado 05/07/2024 11:38

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e órgãos ambientais, deflagrou a Operação Quelônio nesta sexta-feira (5). Foram apreendidos e soltos 400 quelônios e tartarugas no rio Juruá. Entre as espécies resgatadas estão tracajá, catolé e iaçá.



Animais foram encontrados divididos em oito comunidades ribeirinhas Divulgação / PC-AM

Segundo o delegado Rafael Bruno, da 70ª DIP, a operação foi iniciada após receber denúncias sobre a prática ilegal. As equipes se deslocaram a oito comunidades ribeirinhas para investigar e confirmaram o crime.



“Apesar das dificuldades de acesso ao rio e à mata, conseguimos localizar vários currais com os animais. Muitos currais continham em média 20 tartarugas, pesando mais de 50 quilos cada”, explicou o delegado.



De acordo com as informações, não foram encontradas pessoas no local, apenas os animais. As comunidades, cientes da ilegalidade, contaram com informantes que alertaram sobre a chegada das equipes policiais, levando os infratores a fugirem.



“Foram apreendidas aproximadamente 200 tartarugas e 200 outros quelônios, incluindo tracajá, catolé e iaçá. Infelizmente, constatamos que muitos animais estavam em estado fraco e alguns já haviam falecido antes de serem devolvidos ao rio”, detalhou Bruno Rafael.



Segundo a polícia, a investigação continua para identificar os responsáveis, que além de serem detidos também irão receber multas ambientais, na casa dos 20 salários mínimos por animal.