Prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Polícia de Itapema - Divulgação / PC-SC

Publicado 06/07/2024 10:03 | Atualizado 06/07/2024 10:08

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (5) um homem por perseguir a companheira e atirar contra o carro do amante dela em no bairro Meia Praia, em Itapema, Santa Catarina. A mulher e a enteada do suspeito também foram levadas até a delegacia para prestar depoimento.



De acordo com as investigações, o caso aconteceu em 8 de maio deste ano. Gravações de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se depara com o veículo do amante da esposa, por volta de 19h, na Avenida Nereu Ramos, no bairro Centro. Ele então decide descer do próprio veículo e disparar a arma. O projétil acertou o porta-malas e ficou alojado atrás do revestimento do banco traseiro.



Ainda segundo a polícia, foram cumpridos cumpriu mandados de busca e apreensão para localizada a arma de fogo em 28 de maio. Os agentes foram recebidos pelo genro do suspeito, mas foram informados que a família havia viajado para o Rio Grande do Sul e o homem, que possui porte, teria levado o armamento, que está regularizado.



Desde então, após diversas intimações para prestar interrogatório e apresentar a arma de fogo, o suspeito não o fez. Por isso, foi oferecida nova representação, junto ao Poder Judiciário e Ministério Público, pela decretação de nova medida de busca e apreensão, prisão temporária e condução coercitiva das testemunhas (companheira e enteada do suspeito). O celular do suspeito também foi apreendido.



Após se negar a informar a localização da arma e permanecer em silêncio no interrogatório, o homem foi encaminhado ao Presídio de Itapema e o inquérito policial remetido ao Poder Judiciário.