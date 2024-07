Marina Mamede tinha 34 anos - Reprodução

Publicado 06/07/2024 21:50

Marina Mamede, influenciadora digital, ativista e streamer, faleceu aos 34 anos em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A confirmação da morte foi feita pela Polícia Civil e pela prefeitura da cidade na última sexta-feira (5), no entanto, não há informações sobre as causas da morte.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo de Marina fo encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) e "tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas".



Marina era mãe de três filhos e presidia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Conseas - OP) em Ouro Preto. Ela ganhou destaque por defender pautas de esquerda na internet após as eleições de 2022.



Políticos lamentam morte

O deputado federal André Janones (Avante - MG) foi um dos que expressaram suas condolências. "Recebi com muita tristeza a notícia da partida da Marina Mamede. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família. Sua contribuição em 2022, na batalha pela democracia jamais será esquecida e diante da finitude da vida, te tornará eterna em nossas lembranças. Descanse em paz!", escreveu.

Na rede social X, o deputado federal Padre João (PT-MG) também se manifestou. "É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Marina Mamede, apoiadora do Juntos Para Servir. Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento difícil. Marina deixará saudades e um legado de dedicação e luta", comentou.