Caso aconteceu na Zona Leste da capital paulista - Reprodução/TV Globo

Caso aconteceu na Zona Leste da capital paulistaReprodução/TV Globo

Publicado 08/07/2024 10:03 | Atualizado 08/07/2024 11:07

São Paulo - Um motorista de ônibus, de 26 anos, foi morto após uma discussão com um passageiro na noite deste domingo (7). O caso aconteceu na Vila Jurema, Zona Leste de São Paulo.

Segundo uma passageira, o suspeito havia pedido para que a vítima parasse fora do ponto, mas não foi atendido. Em seguida, pouco antes do veículo parar, o homem baleou o trabalhador na cabeça. O ônibus, sem controle, bateu no muro de uma residência, na rua Visconde de Aljezur. O criminoso fugiu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para o ocorrido e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima ainda com vida.

O motorista foi levado ao Hospital Santa Marcelina, na mesma região da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Laudos periciais foram pedidos ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como homicídio e colisão no 50º DP (Itaim Paulista), que prossegue com as investigações para identificar e prender o suspeito.

A SPTrans lamentou o ocorrido e disse que "repudia o injustificável ato de violência registrado na noite do último domingo". A gestora do transporte municipal afirmou que está à disposição das autoridades policiais para auxiliar nas investigações.