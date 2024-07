Automóveis colidirem de frente - Divulgação

Automóveis colidirem de frenteDivulgação

Publicado 08/07/2024 10:38 | Atualizado 08/07/2024 10:49

Santa Catarina - Um grave acidente entre dois carros causou a morte de uma mulher e o filho, de apenas seis anos, neste domingo (7), na BR-282, em Lages, na Serra catarinense. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois estavam no banco de trás de um dos veículos e foram encontrados já sem vida quando a equipe chegou no local.

No mesmo carro, estava Deivid Francis de Oliveira, de 33 anos, marido de Beatriz Aparecida Frederico, de 34 anos, e o outro filho do casal, de 16 anos. Ambos estavam no banco da frente, foram resgatados e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Já no outro veículo, estavam um tenente da Polícia Militar (PM) e a mãe dele. Os dois também foram levados para uma unidade hospitalar, sendo a mulher inconsciente e o homem com lesões no rosto, fraturas nas pernas e nos pés.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.