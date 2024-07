Policias usam escavadeira para desenterrar corpo de jovem morta em Goiás - Divulgação / PC-GO

Policias usam escavadeira para desenterrar corpo de jovem morta em Goiás Divulgação / PC-GO

Publicado 08/07/2024 10:09 | Atualizado 08/07/2024 10:33

A Polícia Civil localizou, na manhã de sábado (6), o corpo de Daiara Talyssa Fernandes da Cruz, de 21 anos, vítima de feminicídio qualificado e ocultação de cadáver no interior de Goiás. O principal suspeito é o empresário Paulo Antonio Eruelinton Bianchini, de 34 anos, que está preso desde 1º de julho deste ano.

fotogaleria

Segundo as investigações, os agentes receberam informações sobre a localização do corpo da vítima na tarde da última sexta-feira (5). Natural do Mato Grosso, Daiara havia sido vista pela última vez ao lado de Bianchini no dia 10 de março, numa propriedade rural situada há mais de 26 km de Orizona. As equipes da Polícia Civil se dirigiram ao local e constataram a veracidade da informação.



Assim, no sábado, com apoio da Prefeitura de Orizona, deu-se início à escavação no local, mas houve a necessidade de buscar uma máquina maior, uma vez que os restos mortais da vítima foram enterrados há cerca de 5 metros da superfície. Daiara foi localizada enrolada em um tecido e encaminhada ao IML para exames. A carteira de identidade foi encontrada junto ao corpo e os pertences da vítima foram reconhecidos pelos familiares.



Empresário do ramo de desmatamento e barragens, Bianchini morava com Daiara há mais de um ano e foi descrito pela irmã da vítima com "violento e possessivo". Inclusive, eles chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram. No dia do desaparecimento, ele informou aos familiares dela que a havia deixado em uma rodoviária, porém mudou a versão e apontou diferentes lugares para o sumiço.

Após três meses de investigação, a polícia segue em busca das motivações para o crime e verifica a possível participação de outras pessoas. Caso seja comprovada a participação na morte, Bianchini será julgado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.