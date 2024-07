O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que 'as forças políticas da França se uniram contra o extremismo' - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 07/07/2024 21:21

Políticos brasileiros comentaram o resultado divulgado do segundo turno das eleições legislativas na França. Projeções apontam vitória da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) após uma disputa acirrada com a aliança do presidente Emmanuel Macron e a extrema-direita pelo segundo lugar. O atual premiê francês, Gabriel Attal, anunciou que deixará o cargo nesta segunda-feira (7) alegando "não ter maioria para governar".O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou satisfação. "Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul", declarou.O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também comentou sobre o pleito francês, ressaltando a importância da união entre as correntes políticas. "A França deu aula hoje. Uma coalizão de forças políticas com suas diferenças, mas que não questiona a democracia; a maior participação popular nas urnas em 40 anos; a força dos jovens, na figura de craques como Mbappé, que é o exemplo típico de um país diverso e que luta por mais oportunidades. Allez les bleus! Vive la France!", exclamou.O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) destacou a vitória da NFP como um marco na luta contra a extrema-direita. "A Nova Frente Popular francesa está sendo vitoriosa contra a extrema-direita e se consolida como a maior força no parlamento francês. Que essa vitória encoraje muitas outras lutas em defesa da democracia pelo mundo", afirmou.O senador Humberto Costa (PT-CE) classificou o resultado como um "recado". "Coisa linda é ver a democracia triunfar mais uma vez! Hoje o povo francês mandou um recado pra extrema-direita. Não passarão! Viva a França!", postou.