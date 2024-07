Milei ao lado de Eduardo Bolsonaro durante encontro no sábado (6) - Reprodução

Milei ao lado de Eduardo Bolsonaro durante encontro no sábado (6)Reprodução

Publicado 07/07/2024 12:24 | Atualizado 07/07/2024 12:45

O presidente argentino Javier Milei recebeu a medalha de "imorrível, imbrochável e incomível" das mãos de Eduardo Bolsonaro no sábado, 6, durante visita a Santa Catarina. O chefe de Estado também assitiu junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro a partida que eliminou o Brasil da Copa América

MIlei com a medalha de 'imorrível, imbrochável e incomível' Reprodução





O argentino desembarcou no aeroporto de Navegantes, cidade vizinha, e fez o trajeto até Balneário de carro em um comboio com batedores, onde chegou ao hotel em que Bolsonaro está hospedado por volta das 23h25. Em visita ao Brasil pela primeira vez desde a posse no final de 2023, Milei participa da versão brasileira da Conferência de Política e Ação Conservadora (CPAC Brasil) neste final de semana, em Balneário Camboriú.O argentino desembarcou no aeroporto de Navegantes, cidade vizinha, e fez o trajeto até Balneário de carro em um comboio com batedores, onde chegou ao hotel em que Bolsonaro está hospedado por volta das 23h25.

O mandatário não parou para falar com a imprensa, e assim que chegou foi recepcionado pelo ex-presidente e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Acompanhado também do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), os políticos assistiram juntos à partida das quartas de finais contra o Uruguai, em que a seleção brasileira foi derrotada nos pênaltis.



O discurso de Milei é aguardado como um dos principais do evento e deve fechar o ciclo de palestras. A fala do argentino está marcada para o final da tarde deste domingo, 7. Bolsonaro falou com o público no sábado, 6, em seu primeiro pronunciamento público desde que foi indiciado pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira, 4, pelos supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas.



O argentino não se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que é considerado uma quebra de protocolo diplomático. Na semana passada, o petista disse que o presidente da Argentina deveria pedir desculpas pelas "bobagens" que falou sobre ele e o Brasil. Milei, contudo, voltou a repetir que Lula é "comunista" e "corrupto".

*Com informações do Estadão Conteúdo