Homem acertou o próprio pai com um tijolo após discussão Reprodução

Publicado 07/07/2024 08:44

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu em flagrante um indivíduo de 21 anos, por lesão corporal contra o pai, um idoso de 68 anos , na última quinta-feira (4), em Manacapuru, Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, na ocasião do crime, o homem teria atacado o idoso com um bloco de tijolo durante uma discussão, a vítima teve ferimentos no braço e mãos. Suspeito foi preso no bairro São José e está à disposição da Justiça. Ele responderá por lesão corporal.

“Após tomarmos conhecimento do crime, iniciamos as diligências e nos deslocamos ao endereço dele, onde efetuamos sua prisão em flagrante, esta que posteriormente foi convertida preventiva”, informou a delegada.