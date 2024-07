Apostas podem nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - Reprodução

Publicado 07/07/2024 07:32 | Atualizado 07/07/2024 09:43

O concurso 2746 da Mega-Sena sorteou o prêmio de R$ 3,5 milhões no sábado, 6, e ninguém acertou a combinação de seis números. As dezenas sorteadas foram 22-27-30-43-51-56.



Outros 35 apostadores receberam R$ 63.470 da Quina, enquanto 2.485 conseguiram R$ 1.277 na Quadra. O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Caixa.



O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 9, com prêmio avaliado em R$ 9 milhões. As apostas podem nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.



Como jogar



A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).