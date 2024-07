Homem foi localizado por policiais civis e capturado pela Polícia Militar - Divulgação

Publicado 10/07/2024 10:39

Minas Gerais - Um homem de 42 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 39 anos e a filha dela, de 10. Ele foi capturado em Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado, nesta terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso invadiu a casa de uma família no último domingo (7) e cometeu os abusos enquanto uma outra criança estava amarrada.

Na segunda-feira (8), agentes da delegacia de Santa Rica identificaram o suspeito. Trata-se de um foragido da Justiça de São Paulo que não voltou ao sistema prisional após receber o benefício da saída temporária em junho. Ele havia sido condenado por roubo, latrocínio e estupro.

Após ouvir as vítimas e algumas testemunhas, a polícia conseguiu localizar o criminoso, que foi capturado por policiais militares. O inquérito ainda não foi concluído.