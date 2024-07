INSS recomenda manter atualizada a senha do aplicativo - INSS/Divulgação

Publicado 10/07/2024 12:24

O aplicativo Meu INSS, principal canal para solicitações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oferece mais de 100 serviços aos segurados sem a necessidade de sair de casa. Desenvolvido pela Dataprev, o aplicativo registra uma média de 71,5 milhões de visitas por mês e, desde 2019, se tornou uma ferramenta essencial para garantir os direitos dos beneficiários.



Entre os serviços disponíveis no Meu INSS, estão a consulta de extratos de pagamento previdenciário e de empréstimos consignados, além da emissão de documentos como a Carta de Concessão de Benefício e a Declaração de Contribuinte Individual. A plataforma também permite simulações de tempo para aposentadoria e previsão de renda mensal. Para acessar esses serviços, é necessário ter uma conta gov.br, o que inclui a criação de um login e senha.



Manter a senha do Meu INSS em segurança é essencial para assegurar o acesso contínuo e seguro aos diversos serviços oferecidos. Com a senha, é possível solicitar diversos serviços, inclusive empréstimos bancários. O recomendado é que os segurados usem senhas fortes, combinando letras, números e caracteres especiais, e que a atualizem periodicamente. Caso a senha seja esquecida, o INSS oferece um passo a passo simples para a recuperação através do próprio aplicativo.



Além disso, é importante ter um cadastro atualizado e seguir boas práticas de segurança digital. Isso garante aos segurados o acesso a todos os benefícios e serviços do INSS com tranquilidade, eficiência e proteção dos dados pessoais.



Confira o passo a passo para criar a senha do Meu INSS



Para criar a senha e acessar o Meu INSS, siga os passos abaixo:



- Acesse a página inicial do Meu INSS: Abra o aplicativo Meu INSS ou acesse o site Meu INSS.



- Clique em “Entrar com gov.br”: Essa opção direcionará você à página de login do portal gov.br.



- Digite seu CPF: Insira seu número de CPF no campo correspondente e clique em “Avançar”.



- Clique em “Crie sua conta”: Caso ainda não tenha uma conta, siga esta opção para iniciar o cadastro.



- Escolha uma das opções de cadastro: Você pode se cadastrar utilizando a internet banking, QR code, banco de dados do governo (validação facial pelo aplicativo do TSE ou Denatran) ou pessoalmente em uma agência.



- Siga as instruções para criar uma senha: Crie uma senha segura, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.



- Confirme a senha e finalize o cadastro: Siga as instruções finais para confirmar sua senha e concluir o cadastro.



Recuperação de senha



Caso tenha esquecido a senha, siga estes passos:



- Na página inicial do Meu INSS, clique em "Entrar com gov.br".



- Digite seu CPF, clique em "Avançar" e depois em "Esqueci minha senha".



- Na tela de recuperação de conta, clique em "Não sou um robô" e avance.

- Siga as demais instruções para recuperar o acesso à sua conta.