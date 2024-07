Militar teve que deitar no chão durante o assalto - Reprodução

Militar teve que deitar no chão durante o assaltoReprodução

Publicado 12/07/2024 08:38 | Atualizado 12/07/2024 08:39

São Paulo - Um militar da Marinha, de 52 anos, foi assaltado em São Paulo na noite da última quarta-feira (10) na Zona Sul de São Paulo. A vítima teve sua arma de fogo roubada durante o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil, o militar relatou que ao chegar em frente de sua residência com sua esposa, os dois foram abordados por quatro criminosos. O caso aconteceu na rua Mecejana, no bairro Saúde.

Durante o roubo, os quatro criminosos mandaram o homem deitar no chão para evitar qualquer tipo de reação. Além de sua arma, alguns documentos também foram roubados.

O caso foi registrado como roubo no 27° DP (Itaim Bibi). A Polícia Civil ainda não identificou os suspeitos.