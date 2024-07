Com cueca na cabeça, homem faz assalto a farmácia no Piauí - Reprodução/vídeo

Publicado 12/07/2024 07:59 | Atualizado 12/07/2024 08:14

Piauí - Um homem assaltou uma farmácia usando um disfarce inusitado: uma cueca na cabeça. O crime aconteceu em Altos, na Grande Teresina, na tarde desta quinta-feira (11). Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com o atendente do comércio, que preferiu não se identificar, o criminoso entrou no local armado com uma faca e anunciou o assalto. Fazendo ameaças, ele exigiu que o funcionário entregasse objetos de valor.

No vídeo, é possível quando o homem rende o atendente e pega objetos da farmácia, colocando em uma sacola. Na cabeça, uma cueca azul cobre parte do seu rosto.

Ele levou dinheiro e joias, como aliança, relógio e cordão de ouro que a vítima usava no momento. Na hora do assalto, ele contou não ter percebido a peça íntima usada no rosto do homem. O objeto só foi notado depois, quando ele assistiu a gravação.

"Eu nem reparei, na hora eu pensei que era outra coisa, é demais, né?", disse ao portal G1. Apesar do susto, o atendente não sofreu ferimentos.

O funcionário local ainda lembra que, após o roubo, uma mulher entrou usando boné para ajudar a levar outros objetos do estabelecimento. A vítima informou que foi registrado Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade.

A Polícia Civil disse que as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar e localizar o homem.