Júnior da Nereida foi esquartejado no Sertão da Paraíba - Reprodução/TV Cabo Branco

Júnior da Nereida foi esquartejado no Sertão da ParaíbaReprodução/TV Cabo Branco

Publicado 12/07/2024 11:09 | Atualizado 12/07/2024 12:02

Ceará - Um homem que se passava por um pastor evangélico foi preso suspeito de matar e esquartejar o produtor rural Luiz Weber Antony de Faria Júnior, mais conhecido como Júnior de Nereida. A prisão aconteceu em Farias Brito, no interior do Ceará, na última quarta-feira (10).

O assassinato da vítima, de 60 anos, aconteceu em agosto de 2022, em Itaporanga, no interior da Paraíba. O suspeito foi capturado pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 17ª Delegacia Seccional do estado do Ceará, estado onde ele estava escondido.

O homem estava foragido na cidade de Farias Brito, onde se passava por um pastor evangélico. Ele era sócio da vítima e principal suspeito do crime. A motivação do assassinato, no entanto, não foi esclarecida.

Esquartejamento

O assassinato de Júnior de Nereida gerou grande repercussão no Sertão da Paraíba pela forma como o produtor rural foi morto. Júnior ficou desaparecido por quase um ano, quando seu corpo foi encontrado esquartejado na zona rural daquele município.



Com a prisão do segundo e principal envolvido, a Polícia Civil da Paraíba concluiu o inquérito sobre o caso. O homem preso deverá ser transferido para a Paraíba, onde responderá pelo crime.