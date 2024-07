Vítimas conseguiram sair pelo teto do veículo - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Vítimas conseguiram sair pelo teto do veículoDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 13/07/2024 08:47 | Atualizado 13/07/2024 08:49

Um micro-ônibus escolar que levava cerca de 26 crianças caiu em um rio em Aurora, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar (PM), todas as vítimas conseguiram sair pelo teto do veículo.

Todas as crianças foram salvas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo o motorista. As vítimas são estudantes, entre 6 e 18 anos, da escola básica Walter Probst, informou a prefeitura.

De acordo com a corporação, um menino com suspeita de trauma cranioencefálico e uma menina com corte na cabeça foram encaminhados para uma unidade hospitalar. As outras crianças apresentaram casos de hipotermia.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deu apoio ao tráfego no local. Bombeiros das cidades vizinhas de Ituporanga e Rio do Sul realizaram os atendimentos. O motorista foi ouvido pela polícia.