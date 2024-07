Sistema de monitoramente por câmera usado nas investigações - Divulgação / PCMG

Publicado 16/07/2024 13:28

Uma mulher de 30 anos foi presa de forma preventiva após envolvimento em três tentativas de homicídio em Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O mandado contra a suspeita foi cumprido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na segunda-feira (15). As vítimas foram foram socorridas e levadas ao hospital.



Segundo as investigações, o crime ocorreu na tarde do dia 18 de fevereiro deste ano, sendo os alvos duas mulheres, de 24 e 26 anos, e uma criança de 2 anos. No dia, a vítima de 26 anos estava a caminho de casa, na companhia dos filhos de 2 e 6 anos, e da amiga, que também estava com uma criança.



Ao chegarem na "Praça dos Cachorros", elas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo pelas costas. De acordo com a polícia, a investigada teria agido por ciúmes, visto que a vítima de 26 anos já havia se relacionado anteriormente com o atual companheiro dela.

No local do crime, foram encontrados fragmentos de projéteis compatíveis com o calibre .38SPL e um veículo perfurado devido aos disparos. Os tiros atingiram as nádegas e a perna ex-namorada, a mão da amiga e o pescoço da menina de 2 anos, ferida de raspão.



Conforme apurado, após o crime, a suspeita continuou perseguindo. No dia 15 junho, a investigada ameaçou a mulher dizendo que ela estava proibida de transitar pelo local, caso contrário, “iria terminar o serviço”.



O companheiro da suspeita, apontado como gerente de uma organização criminosa atuante na região, teria enviado recado para a vítima ordenando que ela não identificasse a atual namorada para as autoridades. Assim, para preservar a integridade física, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da suspeita, cumprida na segunda.