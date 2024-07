TCU determinou a suspensão da licitação da Secom - TCU/Divulgação

Publicado 16/07/2024 15:23

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República oficializou nesta terça-feira, 16, a suspensão da licitação para contratação de empresas prestadoras de serviços de comunicação digital, no valor de R$ 197,7 milhões. A medida é uma determinação do Tribunal de Contas de União (TCU) que analisa indícios de irregularidades na concorrência.

O aviso de suspensão foi publicado no Diário Oficial da União. A licitação ficará suspensa até que o tribunal decida sobre o mérito da questão.

A Secom informa que foi notificada e segue a decisão do TCU: "cabe pontuar que suspensão não é cancelamento. Em relação à manifestação junto ao órgão, a Advocacia-Geral da União (AGU) está trabalhando nas devidas respostas, o que será feito dentro do prazo."

No dia 10, o TCU analisou representação do Ministério Público que apontou indícios de quebra do sigilo das propostas técnicas das empresas licitantes.

O edital da Secom prevê a contratação de quatro empresas prestadoras para atender ao Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom), pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado sucessivamente.