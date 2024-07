Vídeo inusitado mostra um comerciante que possui uma barraca de venda de dentaduras - Reprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 18/07/2024 09:15

Goiás - Uma feira, em Goiânia, tem chamado a atenção nas redes sociais pela disponibilidade de produtos inusitados. Dessa vez, uma barraca em específico impressionou por ofertar diferentes tipos de dentaduras. A situação foi flagrada por um visitante, que passava no local, e compartilhada na internet.

A tradicional Feira da Marreta acontece há mais de 30 anos, todos os domingos, na capital de Goiás. Ela é conhecida pela variedade de itens, com preços que cabem no bolso do consumidor.

O comércio é uma herança dos nordestinos, de quando foram trabalhar na construção da cidade. Inicialmente, apenas se reuniam em uma praça e faziam o que chamavam de "troca-troca", não havia circulação de dinheiro e trocavam objetos usados entre si.

Com quase 500, os vendedores são uma atração a parte. De verdura a tampa de panela, chinelo e eletrônicos, a feira oferece diversos tipos de produtos novos usados, funcionando ou não. Até dentadura tem.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um visitante mostra uma barraca de dentaduras. Inicialmente, na gravação, o internauta se aproxima de uma mesa, onde é possível ver a diversidade de tamanhos e espessuras.

As dentaduras ficam expostas sobre uma toalha, a céu aberto, na beira da rua. "Se o cara quiser fazer o 'test drive', faz na hora", afirma o visitante.

Em uma outra postagem, ele até realizou uma compra. O comerciante cobra apenas R$ 50 pelo produto escolhido e aponta que existem outras dentaduras de R$100 a R$ 150.

Feira em Goiânia chama a atenção com venda de diferentes tipos de dentaduras: 'Pode experimentar'.#Feira #Dentaduras #ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/IrLCzj6uTr — Jornal O Dia (@jornalodia) July 18, 2024

As duas postagens juntos já acumulam mais de 65 mil visualizações. Nos comentários, muitos usuários se mostraram impressionados pelo achado e se divertiram com a situação.

"Acho que eu vou comprar uma para mim. Moro em Goiânia, mas nunca fui lá… Agora que eu perdi meus dentes vou lá", escreveu uma internauta.

"Quando a gente pensa que já viu de tudo é aí que se engana kkkkk", comentou outra. "Vem na casa da minha vó", pediu um usuário. "Eita lasqueira, será que cabe na boca mesmo?", questionou uma internauta.



Na feira, os produtos novos ou usados têm preços bem em conta, a partir de R$ 1. São vendidos telefones antigos, alface, galinha, cachorros, fitas cassetes, materiais de construção, roupas, entre outras mercadorias.

No local, também tem uma espécie de praça de alimentação, onde é comercializado todo tipo de comida para quem deseja tomar café da manhã.