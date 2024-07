Animal foi encontrado em casinha de madeira - Divulgação / CBMSC

Publicado 18/07/2024 09:07 | Atualizado 18/07/2024 09:22

Uma tarde de brincadeira numa creche no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi interrompida de forma inesperada após uma criança encontrar uma cobra dentro de uma casinha de madeira nesta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, identificou o réptil como uma coral-falsa, espécie que não oferece risco.



Segundo a corporação, equipes especializadas retiraram o animal da unidade escolar localizada na Rua Frei Solano, no bairro Gaspar Mirim, no município de Gaspar e o devolveram a um lugar de mata. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Instituto Butantan, existem várias espécies de "coral-falsa" na América do Sul. Apesar de parecer a cobra-coral-verdadeira – do gênero Micurus, e extremamente venenosa – a "sósia" não é peçonhenta. Esses tipos de répteis são inofensivos e apenas imitam as características físicas para afastar possíveis predadores. No entanto, são de gêneros e famílias bem diferentes.