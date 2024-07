Adolescente rouba celular de idoso - Reprodução

Publicado 21/07/2024 08:57 | Atualizado 21/07/2024 09:06

São Paulo - Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um ônibus de transporte público após furtar o celular de um idoso, de 71 anos, e tentar fugir correndo pela rua. O caso aconteceu no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (19).



Imagens de câmeras de segurança mostram que o idoso estava com o celular no ouvido quando teve o aparelho levado pelo jovem, que tentou fugir rapidamente.



Segundos depois, no entanto, o jovem foi atingido pela parte frontal de um ônibus de transporte coletivo ao tentar passar próximo ao cruzamento da Rua Domingos Rodrigues com a Rua Afonso Sardinha - o motorista parece não ter conseguido frear a tempo.



Após o atropelamento, ele chegou a ser arrastado por alguns metros por debaixo do veículo, até o ônibus parar completamente.

O adolescente foi socorrido para o Hospital da Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Secretaria da Segurança Pública. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal.



Em nota, a SPTrans informou que a ocorrência envolveu o ônibus de prefixo 1 0435, que operava na linha 8043/10 Hab. Turística - Lapa, da Santa Brígida. Um boletim de ocorrência foi registrado.