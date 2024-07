Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas - Reprodução/redes sociais

Pará - O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra um casal suspeito de matar a golpes de faca uma mulher que se recusou a fornecer a senha do Wi-Fi, em Conceição do Araguaia, no sul paraense. A foi divulgada nesta segunda-feira, 22.

O crime aconteceu no dia 23 de junho, em frente a casa da vítima identificada como Clebiana Correa Silva, de 41 anos. O casal Ivane de Silva Sousa e Manoel Edilson Flávio da Silva estão presos e, se condenados, podem pegar uma pena de 30 anos de prisão cada um.

Para o promotor Jairo Costa, é "a própria sociedade quem vai julgar os denunciados" por meio do Tribunal Popular do Júri. Além de Clebiana Correa Silva, os dois ainda tentaram matar outra vítima, que correu e conseguiu fugir.

Entenda o caso

No dia do assassinato, testemunhas relataram que houve um desentendimento entre Clebiana e os suspeitos, que eram vizinhos. A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a confusão, mas quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta. Os agentes encontraram a faca usada no crime próxima ao corpo de Clebiana.

Na delegacia, Ivane negou que tenha desferido golpes de faca contra a mulher e disse que o companheiro dela é quem teria matado a Clebiana.

Manoel foi preso durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil. O suspeito estava próximo a área de fronteira entre os estados do Pará e Tocantins. O casal será indiciado por crime de homicídio.

O velório de Clebiana foi realizado em uma capela particular no centro de Conceição do Araguaia.