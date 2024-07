Objetos foram devolvidos ao lado de uma carta - Reprodução

Objetos foram devolvidos ao lado de uma cartaReprodução

Publicado 23/07/2024 12:09

Sergipe - Um casal acordou nesta terça-feira (23) e se deparou com uma carta junto de seus objetos que haviam sido furtados dias antes. A polícia entende que se trata de um "ladrão arrependido". O caso aconteceu em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.

Os dois haviam sido furtados na madrugada de sábado (20). Uma câmera de segurança mostrou a ação do criminoso, que levou o celular ao menos um celular e três cartões. Além de R$ 100 em dinheiro.

Homem foi flagrado furtando celular da vítima Reprodução

Os dois foram à delegacia e contaram o que houve. Eles mostraram a filmagem para os policiais, que iniciaram a investigação. No entanto, os dois foram surpreendidos com a devolução dos pertences e a carta, que dizia ninguém mais mexeria em sua casa. Os R$ 100, no entanto, não foram devolvidos.

"O menino que pegou seu celular é daqui da Piabeta. Nós conhecemos ele e conhecemos você. Disse que você é um cabra homem que não merece passar por isso. (Ele) nos mandou devolver o seu telefone e suas coisas. Meu amigo fique sossegado, ninguém mais mexe na sua casa não, viu?. Se você quiser liberar perdão para ele nós agradecemos. Durma em paz, meu amigo. Você é gente boa", diz a carta.

O bilhete está escrito em terceira pessoa, mas os agentes entendem que trata-se de um artifício e que foi o criminoso mesmo que escreveu a mensagem e a colocou na garagem. Ao DIA, a corporação informou que "tudo levar a crer que se trata de um ladrão arrependido".

A Polícia Civil pede ajuda à população para quem conseguir reconhecer o suspeito e tiver alguma informação sobre seu paradeiro. Informações anônimas podem ser dadas Disque Denúncia, através do número 181.