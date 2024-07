Lançamento contou com o ex-jogador de futebol, Raí, Janja e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo - Divulgação

Publicado 27/07/2024 19:42 | Atualizado 27/07/2024 19:54

A Embratur lançou, neste sábado (27), em Paris, a campanha "Visite o Brasil. Aqui você sempre ganha", que promoverá os destinos brasileiros na Europa entre os dias 27 de julho e 31 de agosto. O evento foi realizado na Casa Brasil, durante os Jogos Olímpicos, com as presenças da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e dos presidentes da Embratur, Marcelo Freixo, e do Sebrae, Décio Lima. No ato, Janja também apresentou o vídeo Juntos Somos Imbatíveis, parte da campanha de mobilização pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.



"Vocês vão ver muito esse vídeo aqui na Casa Brasil e pelas ruas de Paris. A Aliança Global é um compromisso não só do governo brasileiro, é um compromisso de todos os países, todos os países podem aderir. É uma grande cesta de políticas públicas de sucesso globais, combinado com os fundos de financiamento que existem no mundo", destacou Janja.



O vídeo exibido em Paris destacou o amor do país pelos esportes e as belezas naturais do país. Na ocasião, houve assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre os ministérios do Turismo, do Esporte e da Embratur para a promoção do turismo brasileiro em eventos internacionais esportivos.



A campanha de promoção do Brasil na Europa é resultado de parceria entre a Embratur e o Sebrae e será exibida em TVs, redes sociais, canais de internet e mídias exteriores espalhadas por ruas em táxis e estações de metrô de seis países europeus: França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália.



"A gente está falando de um protagonismo internacional que a gente nunca deveria ter perdido. A gente está falando do G20, COP30, dos Brics, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser em 27, no Brasil. É esse Brasil que está de portas abertas, e pronto para receber o mundo inteiro. O Brasil é marcado pela sua diversidade, e a gente quer que vocês visitem para que a gente possa viver num Brasil melhor. Não haverá um Brasil pro turista e outro pro brasileiro. É um só, que combate a fome, que tem responsabilidade social e que é bom de visitar", afirmou Marcelo Freixo.



O presidente do Sebrae, Décio Lima, reforçou que a pauta do turismo precisa ser ampliada no Brasil. "Essa casa (Casa Brasil) simboliza isso. Aqui nesse espaço da Europa estão apenas 20 países. O Brasil já é o 12º destino turístico do mundo e o presidente Lula trouxe um impacto que revela-se nos números do crescimento econômico e dessa atividade. O turismo representa hoje 8% do nosso país e 97% desse público são micro e pequenas empreendedoras e empreendedores, como as bordadeiras trazidas aqui pela governadora Fátima Bezerra", disse Décio Lima.



Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o Brasil está pronto para recepcionar mais turistas estrangeiros e quebrar os recordes anteriores. "O governo do presidente Lula tem uma política de combate à fome e já tirou mais de 20 milhões de pessoas da linha da fome. Com investimento nos programas de distribuição de renda e de emprego, ostenta hoje grandes indicadores de segurança pública. Hoje, o Brasil é o país mais seguro da América do Sul para se fazer turismo. Isso é resultado dos esforços de toda a equipe de governo e proporcionado que nosso país tenha um salto no setor. Nos primeiros seis meses do ano, já alcançamos quase 3,6 milhões de turistas estrangeiros. No ano de 2024 é um compromisso do Ministério do Turismo, do governo federal, batermos esses recordes".

Aliança Global



Ainda na Casa Brasil, neste sábado, a primeira-dama Janja apresentou pela primeira vez o vídeo Juntos Somos Imbatíveis. A ação faz parte da campanha de mobilização pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa do governo brasileiro na presidência do Brasil no G20 – fórum de cooperação econômica.



"Na quinta-feira (25), o presidente Lula lançou a Aliança Global na reunião ministerial dos participantes do G20, e eu estou aqui pra apresentar ela pra vocês. Eu acho que essa Aliança Global vai ser um divisor de águas pro mundo, pra história da humanidade. A gente realmente precisa combater esse momento crítico", afirmou.



O vídeo divulgado no evento conta com a participação voluntária de mais de 20 atletas olímpicos e paralímpicos e passa a ser usado para aumentar o engajamento pela causa até a Cúpula de Chefes de Estado do G20, em novembro, quando ocorre o lançamento oficial da iniciativa.



A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma iniciativa proposta pelo governo brasileiro, que atualmente ocupa a presidência do G20. O objetivo é estabelecer uma força-tarefa que possibilite que experiências de políticas e programas contra a fome e a pobreza sejam implementadas em localidades que enfrentam tais situações, articulando também fundos públicos e privados de todo o mundo.



A campanha



De acordo com a Embratur, a utilização de uma temática esportiva inspirada nos Jogos Olímpicos traz o conceito de que, nos destinos brasileiros, os "turistas sempre saem ganhando com as paisagens, a hospitalidade dos brasileiros, as amizades feitas no país e as experiências únicas".



Como exemplo, a pasta explica que uma das peças que divulga o Rio de Janeiro (RJ) faz referência ao vôlei de praia e ao futebol feminino, além das praias da região e ícones do turismo, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.



Já o convite para Pipa (RN), destaca o surfe nas praias paradisíacas do estado. Outra localidade, Jericoacoara (CE), é ilustrado pelas dunas, cenário para os praticantes de kitesurf. Já as imagens de Florianópolis (SC) convidam para uma aventura com velejadores em águas cristalinas. E o Rio Tapajós, no Pará, é apresentado aos europeus como um local para a canoagem e a oportunidade de conhecer a floresta amazônica.



Outro destino atrelado à canoagem na campanha é Bonito (MS), devido à natureza e as paisagens. A urbana São Paulo (SP) faz referência à prática de skate. E, por fim, Arraial d’Ajuda (BA), convida os europeus para a prática de Mountain Bike.



Para o ministro do Esporte, investir no esporte brasileiro é uma estratégia para melhorar o país.

"Conseguimos trazer pela primeira vez na história a Copa do Mundo de ginástica. Conseguimos pela primeira vez na história da América do Sul trazer a Copa do Mundo Feminina de Futebol para o Brasil. E tenho a certeza que olhando com muita humildade e, acima de tudo, fraternidade, faremos um esporte muito melhor para todo o Brasil", afirmou Fufuca.



Mercado estratégico



O mercado europeu é um dos principais emissores de turistas aos destinos brasileiros. Em 2023, o Brasil foi o destino de longa distância mais procurado pelos turistas de Portugal, com 182.463 desembarques, registrando aumento de 21,85% em relação a 2022. O cenário também é positivo em relação à Alemanha. O Brasil foi o 3º destino com maior volume de viagens dos alemães para a América Latina em 2023, sendo o 1º destino da América do Sul. Foram 158.582 alemães visitando os destinos nacionais, atrás apenas de países europeus como Portugal e França – um incremento de 31,42% de viajantes em relação a 2022.



O Brasil foi, ainda, o principal destino de viagem do Reino Unido para a América do Sul. O volume de viagens ao Brasil cresceu 48,15% em relação a 2022, com 130.239 britânicos em terras brasileiras.



Esta é a segunda vez consecutiva que a Embratur lança a campanha de promoção do Brasil para os europeus na França, historicamente o país que mais envia turistas aos destinos brasileiros. A estratégia de reaproximação com o mercado francês – de 2019 a 2022 a promoção no país europeu foi interrompida – tem dado certo. Em 2023, 187.559 viajantes da França desembarcaram no Brasil, contra 130.910 do ano anterior, registrando aumento de 43%.



Imersão no Brasil



Inaugurada neste sábado ao público geral, a Casa Brasil é um espaço onde o mundo pode conhecer mais sobre as experiências e destinos brasileiros. O local conta com vasta programação cultural e esportiva e também apresenta aos visitantes cubos imersivos para os visitantes se sentirem num pedaço do Brasil.



São cinco espaços dispostos na área interna que mostram experiências de Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR). Em cada um desses locais, os frequentadores podem vivenciar um pouco do estilo de vida, das praias, da natureza, das atrações de aventura, além de texturas e cheiros das regiões do país, como o da Amazônia.