Investigações começaram após denúncias a Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso - Divulgação / PCSC

Investigações começaram após denúncias a Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso Divulgação / PCSC

Publicado 31/07/2024 10:31 | Atualizado 31/07/2024 10:32

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na segunda-feira (29) um homem, de 43 anos, acusado de se apresentar como “pai de santo” para cometer crimes e intimidar as vítimas com ameaças de trabalhos espirituais em Criciúma, Santa Catarina. Foram identificadas inicialmente nove vítimas, todas mulheres.



De acordo com a polícia, as investigações começaram após denúncias a Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI). Os relatos detalharam os atos criminosos realizados mediante fraude durante rituais e supostas orientações espirituais. O "pai de santo" é acusado de usar a posição de "conselheiro espiritual" para cometer abusos sexuais, incluindo estupro.



O investigado se apresentou espontaneamente na presença do advogado e foi encaminhado ao presídio Santa Augusta, onde aguardará a formalização da denúncia criminal pelo Ministério Público. O Juízo da 1ª Vara Criminal de Criciúma também determinou a suspensão das atividades do terreiro localizado em sua residência no bairro Vila São João.

A Polícia Civil ainda solicitou que eventuais novas vítimas compareçam à Dpcami de Criciúma para prestar informações.