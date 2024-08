Polícia Civil investiga o caso - Divulgação

Publicado 01/08/2024 11:04

Pernambuco - Um homem de 43 anos morreu durante um linchamento em Paulista, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, nesta quarta-feira (31). Os agressores o consideravam culpado pelo estupro de uma menina de 9 anos. A cena de violência também contou com o corte do pênis do suspeito.

De acordo com o jornal "Diário de Pernambuco", o caso aconteceu no mesmo bairro em que o suspeito morava, Nossa Senhora do Ó. Além da remoção à força de seu órgão genital, o homem também teria sido esfaqueado e alvo de pedradas.

Seu corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na mesma cidade. A Polícia Civil registrou o caso através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana do Norte. As circunstâncias do linchamento e da suposta participação do homem no caso de abuso sexual estão sendo investigadas.

A criança, que foi vítima dos abusos, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o IML para realizar exames.