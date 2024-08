Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 01/08/2024 11:10 | Atualizado 01/08/2024 11:11

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), criticou nesta quinta-feira, dia 1º, às eleições na Venezuela e disse que, sem a certificação do resultado, o pleito é "sem idoneidade".

"Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados é uma eleição sem idoneidade", disse, em nota divulgada à imprensa.



O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano não divulgou até hoje as atas eleitorais, que ajudariam a atestar o resultado eleitoral. Normalmente, as atas são divulgadas logo após a eleição, mas neste ano o regime de Nicolás Maduro não divulgou os documentos.

A eleição ocorreu no último domingo, 28. A oposição alega que, com parte das atas às quais teve acesso, o resultado indicado seria uma vitória do candidato Edmundo González, da coalizão oposicionista.