Evento promoveu cenas de pancadaria entre apoiadores de candidatos de grupos rivais - Reprodução/vídeo

Evento promoveu cenas de pancadaria entre apoiadores de candidatos de grupos rivaisReprodução/vídeo

Publicado 04/08/2024 09:27

A convenção do MDB que confirmou, na noite deste sábado, 3, a candidatura do deputado estadual Igor Normando à prefeitura de Belém foi marcada por cenas de pancadaria entre apoiadores de candidatos a vereador de grupos rivais.



O evento partidário realizado no ginásio Mangueirinho teve a presença da família Barbalho, contando inclusive com o governador do Estado, Helder Barbalho, o senador Jader e o ministro Jader Filho, das Cidades, que apoiam Normando contra a reeleição de Edmilson Rodrigues (PSOL). A convenção seguiu normalmente depois do tumulto.



Vídeos gravados dentro do ginásio mostram trocas de socos e pontapés nas arquibancadas. Hastes de bandeiras de candidatos confeccionadas para a festa política também foram usadas nas agressões. As imagens mostram idosos, mulheres e crianças pulando para dentro da quadra para escapar da pancadaria.