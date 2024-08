Homem foi preso após perseguir diversas mulheres por razões políticas - Divulgação

Publicado 06/08/2024 12:54 | Atualizado 06/08/2024 12:59

Goiás - Um homem foi preso após perseguir diversas mulheres por razões políticas no município de Vicentinópolis, no interior de Goiás. A captura do suspeito aconteceu nesta segunda-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, Mateus Manoel da Silva Souza praticou crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica contra mulher, calúnia, difamação e injúria. No decorrer do mês de julho, várias vítimas procuraram a Subdelegacia de Vicentinópolis para denunciar os ocorridos.

As mulheres relataram que começaram a sofrer ataques do investigado após demonstrarem apoio a determinado candidato na cidade. As investigações apontam que ele enviava mensagens, áudios e vídeos para as vítimas e em grupos de WhatsApp, praticando a tática conhecida como "stalking" (perseguição).

O criminoso dizia que teria vídeos íntimos de algumas das vítimas e que publicaria os vídeos em redes sociais, além de dizer que espalharia o boato de que essas mulheres teriam interesse em se relacionar com ele, com o intuito de desestabilizá-las psicologicamente. Ele teria enviado mais de 100 mensagens em um dia para uma delas.

As investigações apontam que mesmo após o investigado ser bloqueado em uma rede social específica, ele utilizava outras redes sociais, além de ligações, para continuar os ataques, além de perseguir seus alvos pessoalmente, chegando a fazer ameaças. O homem teve sua prisão preventiva decretada e foi capturado dentro de sua casa.