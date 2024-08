Briga entre mulheres por assento em ônibus termina em prisão - Reprodução

Publicado 06/08/2024 16:58

Na manhã desta terça-feira (6), começaram a circular nas redes sociais imagens de uma briga entre duas mulheres dentro de um ônibus da linha Abaetetuba-Belém. No vídeo, as passageiras são vistas discutindo acaloradamente, com a situação rapidamente escalando para agressões físicas.

Segundo testemunhas, a confusão teve início devido à venda de passagens duplicadas para a mesma poltrona.



A Polícia Militar (PM) foi acionada e, após o incidente, ambas as mulheres foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Veja: