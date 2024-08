Prova de Linguagens acontece no primeiro domingo de Enem, dia 3 de novembro - Divulgação/Inep

Publicado 10/08/2024 05:00

O primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 se aproxima. Em 3 de novembro, serão aplicadas as avaliações de Linguagens e Redação. Com menos de três meses para uma preparação, O DIA consultou professores e uma estudante que passaram suas dicas e experiências aos vestibulandos que buscam uma boa nota na prova de Língua Portuguesa, crucial para grande parte dos cursos e universidades.

Lucas Góes, professor de Português e Redação do colégio Elite, afirmou que, embora seja uma prova que demande alta flexibilidade de leitura, a parte de Linguagens costuma trabalhar habilidades que, para além do vestibular, formam o candidato do ponto de vista intelectual e cidadão, tais como:

Lucas Góes, professor de Português e Redação do Elite Divulgação

- Aproveitar seu conhecimento de mundo e os elementos que formam a sua realidade para analisar variadas obras, desde poemas a letras de músicas, pinturas e gráficos.



- ⁠Interpretar textos dos mais variados gêneros, aprimorando a relação entre linguagem verbal e não verbal.



- ⁠Perceber informações implícitas no texto, como pressupostos e subentendidos, sobretudo em textos de natureza persuasiva.



Sobre o que priorizar na preparação para a prova de Linguagens, o professor alerta que, ao contrário do que muitos dizem, não é preciso apenas interpretação de texto. ''Ler não significa compreender, que também não significa interpretar. Uma leitura atenta dos enunciados é válida,'' diz.



Sobre conteúdos que devem receber uma atenção especial, Góes listou:



- Vanguardas europeias: é comum que a prova estabeleça intertextualidades entre obras de arte (pinturas, esculturas) e produção literária (poema e prosa).



- ⁠Variações linguísticas: cumprindo seu compromisso em ser uma prova cidadã que dialoga com a pluralidade, é comum que algumas questões abordem o uso da língua e sua manifestação com base no contexto em que um falante está inserido a partir de diferentes fatores (social, histórico, cultural, situacional etc).



- ⁠Machado de Assis: no contexto do Realismo e da produção literária da virada do século XIX para o século XX, a prosa machadiana ocupa espaço importante nas questões de Literatura, com destaque para fragmentos de “Dom Casmurro”, “Esaú e Jacó”, “Quincas Borba”, A cartomante” e “Memórias póstumas de Brás Cubas.”



- ⁠Manifestações corporais: a partir da música e da dança, a abordagem do corpo e das relações de movimento com a arte aparecem com alguma frequência no exame, ponto que faz com que Arte dialogue com conceitos de Educação Física.



- ⁠Gêneros publicitários: anúncios, campanhas, propagandas, textos de divulgação, cartazes e gêneros afins são a base para muitas questões do Enem, com destaque para a linguagem argumentativa, o diálogo com o leitor e a função comunicativa que esses textos apresentam.



O DIA também ouviu Thiago Braga, gestor de área de Redação do Colégio pH. Para ele, uma boa nota em Língua Portuguesa exige treinamento apropriado em habilidades de leitura, que são desenvolvidas ao longo da formação estudantil, além do conhecimento de determinados conceitos que sempre aparecem no exame. ''As variações linguísticas, as funções da linguagem, as estratégias argumentativas, os gêneros textuais e as funções sociais deles, por exemplo, são tópicos que estão presentes em todas as provas do Enem a partir de 2009.'' afirma.

Thiago Braga, gestor de área de Redação do Colégio pH Divulgação



Para fortalecer as habilidades de leitura durante a preparação, Thiago diz que o segredo é fazer o máximo possível de questões de leitura e análise textual presentes nos exames anteriores. ''É válido buscar gabaritos comentados de questões antigas para sempre verificar como está o desempenho e entender os motivos dos possíveis erros que venham a ser cometidos'', complementa.



Lilia Gonçalves, professora e doutora em Linguística Aplicada da Unigranrio Afya, dividiu em três tópicos as prioridades que o aluno deve ter na hora de se preparar para buscar uma boa nota na prova de Língua Portuguesa do Enem.

Lília Gonçalves, professora e doutora em Linguística Aplicada da Unigranrio Afya Reprodução



1 - Leitura crítica para a interpretação textual: A leitura de diferentes gêneros textuais, como artigos de opinião, crônicas, tirinhas e gráficos é essencial para entender o contexto de circulação desses textos, conhecer como esses gêneros se estruturam, identificar a ideia principal e inferir significados implícitos. É preciso ir além do que está na superfície do texto, do que é explícito. Compreenda os posicionamentos e intenções do autor, questione o texto. Esse exercício é importante para uma análise crítica.



2 - Temas atuais: Importante ler sobre temas como inclusão e diversidade, migrações, meio ambiente, tecnologia, cidadania, política. A redação e as questões de linguagens e códigos podem envolver temas da atualidade. Estamos em ano de Olimpíadas, que é um tema muito atual.



3 - Domínio da Norma Culta: É importante revisar as normas ortográficas e gramaticais para saber utilizá-las corretamente na redação. Concordância verbal e nominal, uso de pronomes, uso da vírgula e emprego de crase, são alguns exemplos a serem revisados. Atenção aos sinônimos e antônimos. O conhecimento sobre esses conteúdos ajuda no vocabulário e interpretação. Também é importante saber identificar ambiguidades de significados existentes em opções de respostas (alternativas) e nos textos.



O DIA conversou com Igor Costa, professor de Língua Portuguesa e Redação do Ceat, que deu algumas dicas importantes para auxiliar os vestibulandos no Enem:

Igor Costa, professor de Língua Portuguesa e Redação do Ceat Reprodução

- Em algumas questões há referências a períodos, movimentos e tradições literárias. Essas questões cobram, geralmente, uma compreensão simples ou, por vezes, uma interpretação mais aprofundada do texto. O domínio das características e especificidades desses movimentos literários não é de fato necessário, em geral, para se resolver a questão, apesar de poder ajudar, obviamente.



- É comum da prova de Língua Portuguesa questões teóricas relacionadas ao texto argumentativo: papel desempenhado por dados estatísticos, recursos usados para gerar convencimento, estratégias argumentativas de um texto, etc. Mais uma vez, porém, muitas dessas questões podem ser solucionadas com uma boa interpretação de texto, sendo o domínio da teoria da argumentação apenas para auxiliar.



- Outra constante da prova é a apresentação da língua, da linguagem e do texto como objetos de reflexão, incluindo questões sobre preconceito e variação linguística. Por exemplo, duas questões da última prova muito interessantes a esse respeito: uma que abordava variação linguística em Libras, a língua de sinais brasileira; e outra que abordava o uso de sinais gráficos na produção de sentido, tratando de uma revista que fazia uso criativo dos colchetes. É importante que o aluno esteja em dia com esse tipo de conteúdo para não errar tais questões.



- Outra característica fundamental da prova de Língua Portuguesa do Enem é o uso de textos não verbais e de textos mistos, com linguagem verbal e não verbal, de forma recorrente, apesar de a maioria dos textos ainda ser puramente verbal. É importante, nessas questões, compreender como a linguagem verbal dialoga com a não verbal para a plena interpretação dessas obras, algo que os alunos às vezes se esquecem de considerar.



- Sobre Gramática, ela é cobrada no Enem de modo vinculado à produção de sentido nos textos apresentados. Logo, é importante que os alunos saibam compreender como os recursos gramaticais que eles estudam em sala de aula servem para produzir sentido nos textos que leem. Um exemplo interessante da última prova (Enem 2023) vem de uma questão que abordava a progressão temática provocada pela repetição vocabular de um pronome específico, por exemplo. Não basta, portanto, "decorar" as classes de palavras ou as funções sintáticas. É preciso usar esse conhecimento de modo instrumental na leitura dos textos.



- Uma dica final diz respeito não ao conteúdo, mas ao procedimento de realização da prova, que, invariavelmente, apresenta muitos textos, o que pode tornar a leitura cansativa e deixar o candidato menos atento aos detalhes durante a leitura das questões. Sempre vale a pena, portanto, ao sentir que a interpretação não está fluindo bem, "mudar de ares", fazer algumas questões de outra prova ou mudar o foco momentaneamente para a redação. Isso tende a gerar um afastamento da prova de Língua Portuguesa para um retorno mais tranquilo a ela. Obviamente, as pessoas são diferentes e cada um desenvolve sua estratégia, mas talvez possa ajudar aqueles que estão "travados" em uma questão ou outra.

O DIA também buscou a experiência vivida por Bianca Dantas, aluna recém-aprovada em Medicina pela Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Ela diz que, na prova de linguagens, o vestibulando encontra muitos textos difíceis e cheios de informações. A dica dela, portanto, é sempre começar pelo enunciado e, ao ler os textos, procurar palavras-chave que ajudem a responder a pergunta.

Bianca Dantas, aprovada em Medicina pela UFVJM Reprodução

Na preparação, Bianca sugere a realização de simulados e também de provas antigas. ''⁠Fazer simulados é a chave para uma boa prova, então eu recomendo muito o treino da prova de Linguagens cronometrada, para conseguir ter um rendimento semelhante no dia oficial da prova. Também é importantíssimo fazer provas antigas, pra entender o padrão de cobrança. As provas do Enem costumam ser muito parecidas,'' diz.



⁠Por fim, ela destaca que as questões do Enem apresentam diversos distratores nas alternativas, então é de grande ajuda marcar as palavras-chaves tanto no texto quanto no enunciado, para poder descartar as alternativas que não se encaixem no que é pedido.





*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna