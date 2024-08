O modelo de luxo K1200, da BMW, é um dos preferidos pelos ladrões - BMW/Divulgação

Publicado 09/08/2024 13:32

Um homem de 59 anos foi morto na noite dessa quinta-feira, 8, durante tentativa de assalto no Brooklin, na Zona Sul de São Paulo. O crime aconteceu na Avenida Professor Vicente Rao, por onde a vítima trafegava com sua moto BMW/K1200.

Os latrocínios estão em alta no estado. No primeiro semestre, houve aumento de 15% dos casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ao todo, foram 92 vítimas no período, ante 80 de janeiro e junho do ano passado. O crescimento foi ainda maior na capital, com variação de 22,7% no período.

Segundo a secretaria, o homem pilotava a motocicleta quando uma dupla de criminosos em outra moto emparelhou e anunciou o assalto. Eles renderam a vítima e, mesmo assim, atiraram. Os dois fugiram sem levar nada.

Policias militares foram acionados e chegaram a socorrer a vítima ainda com vida. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Pedreira, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma perícia foi realizada no local e crime é investigado pelo 27° DP (Dr Ignácio Francisco), que registrou o caso como latrocínio.