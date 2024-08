Voepass afirma que avião que caiu em Vinhedo estava sem restrições operacionais

avião - reprodulão x

aviãoreprodulão x

Publicado 09/08/2024 18:05 | Atualizado 09/08/2024 18:13

A Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo, informou que a aeronave que caiu na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), não apresentava restrições operacionais e estava com todos os sistemas em pleno funcionamento para o voo.



Em comunicado oficial, a companhia aérea confirmou que as 61 pessoas a bordo do turboélice modelo ATR-72, de matrícula PS-VPB, faleceram no local do acidente. A aeronave realizava o voo 2283, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).



A Voepass também declarou que acionou todos os recursos disponíveis para oferecer apoio às famílias das vítimas. A empresa informou que está prestando assistência e fornecendo informações por meio do telefone 0800 9419712. Até o momento, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Codeshare com a Latam

A Voepass possui uma parceria de codeshare com a Latam, para compartilhamento de rotas. O codeshare é um acordo entre companhias aéreas que visa ampliar a malha aérea, aumentando as opções de voos e de conexões para os clientes.

Após o acidente, a Latam divulgou nota lamentando o fato. "A LATAM Airlines Brasil lamenta e presta o seu profundo pesar aos familiares dos passageiros do voo 2283 operado pela Voepass, que nesta sexta-feira (9 de agosto) sofreu acidente na região de Vinhedo (SP) enquanto realizava a rota Cascavel-Guarulhos", diz o comunicado.

A Latam também reforçou que a assistência para os familiares das vítimas está sendo prestada pela VoePass pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h.