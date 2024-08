Patrícia Neves Jackes Aires foi encontrada morta em automóvel - Reprodução

Publicado 11/08/2024 15:26

Bahia - A delegada Patrícia Neves Jackes Aires, da Polícia Civil, foi encontrada morta em uma estrada, no interior da Bahia, na madrugada deste domingo (11). Seu corpo estava no banco de carona do seu automóvel. O marido da vítima é o principal suspeito pelo crime.

De acordo com a linha mais recente da investigação, Tancredo Neves Feliciano de Arruda teria matado a vítima na residência do casal, no município de Santo Antônio de Jesus. Ele teria colocado o corpo da vítima no carro, dirigido até uma área de mata na BR-324, próximo a São Sebastião do Passé, e largado o automóvel, a cerca de 115 km de onde o casal vivia.

Em seguida, o homem procurou a Polícia Rodoviária Federal e contou uma outra história, alegando que o casal havia sido sequestrado. No entanto, as evidências não condizem com a versão contada e ele foi preso e é investigado por feminicídio. As informações são do jornal baiano "A Tarde".

A narrativa anterior da conta de que os dois haviam sido abordados por criminosos na BR-101, próximo ao município de Sapeaçu, cidade próxima a Santo Antônio de Jesus.

Nessa versão, os supostos criminosos teriam expulsado o marido nas margens da BR-324 e mantiveram a vítima no veículo. Depois de um tempo, eles teriam matado a delegada e deixado seu corpo próximo a São Sebastião do Passé. A Polícia Civil segue com as investigações para elucidar o caso.