Octávio Florisbal morre aos 84 anos, em São PauloReprodução de vídeo

Publicado 14/08/2024 10:30

Rio - Ex-diretor-geral da Globo, Octávio Frioli Florisbal morreu aos 84 anos, na noite desta terça-feira (13) em São Paulo. A causa do falecimento do executivo não foi divulgada. O velório será realizado na tarde desta quarta (14), no cemitério do Moromby. Em seguida, o corpo será cremado.



Octávio começou a trabalhar na Globo, em 1982, no departamento de marketing da emissora. Oito anos depois, se tornou diretor da Central Globo de Marketing até ser nomeado Superintendente Comercial. Em 2002, assumiu o cargo de diretor-geral da emissora interinamente, após a executiva Marluce Dias se afastar devido a problemas de saúde. Em 2004, foi efetivado na função e permaneceu até 2012. Em 2009, ganhou o prêmio de Personalidade do Ano da Associação Brasileira de Propaganda. Já em 2013, ocupou o conselho de administração das Organizações Globo e seguiu até 2017.

Nos últimos anos, Octávio se dedicou ao Instituto Helena Florisbal, que promove a assistência social gratuita a crianças em vulnerabilidade ou com alguma doença ou deficiência. A instituição era um sonho de sua mulher, que morreu em 2009. Os dois estavam juntos há mais de 30 anos.



Formado em Comunicação e Marketing na Escola Superior de Propaganda, em São Paulo, e com cursos de especialização em Nova York no currículo, Octávio teve outros trabalhos antes de sua passagem duradoura pela TV Globo. Em 1961, trabalhou como auxiliar administrativo, na agência de publicidade J. Walter Thompson. Em seguida, foi contratado pela Norton Publicidade, e, em 1972, pela Lintas Internacional. Nos anos 70, ele foi também um dos fundadores e o primeiro presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, entidade voltada para pesquisa de audiência.